Россия научилась успешно наступать в условиях превосходства противника в дронах

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 11:33
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За последнее время продвижение российских войск на Красноармейском (Покровском направлении) значительно ускорилось. Это говорит о том, что ВС РФ научились проводить наступательные операции в условиях, когда противник полностью контролирует передвижение за счет преимущества в количестве дронов.

Об этом в эфире видеоблога RTVI Новости заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последнее время продвижение российских войск на Красноармейском (Покровском направлении) значительно ускорилось. Это говорит...

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«Средняя скорость продвижения была 100 метров в сутки. И западная пресса, и отечественные блогеры, и украинцы – все писали одно и то же, что при такой скорости продвижения можно до Днепра идти много лет. И вдруг сейчас, когда истончается военный потенциал противника, армия Украины теряет бойцов и технику, восполнить их сложно, скорость изменилась. Сейчас скорость примерно 300-400 метров в сутки, то есть выросла в 4 раза.

Это уже 4 километра за 10 дней, а за месяц – 12 километров, а за год – 120. Это новая тактика, и мастерство генерала, который стоит на этой линии, генерал Мордвичев. Этот человек войдет в историю, который научился воевать в условиях превосходства противника в дронах. Они научились преодолевать эту неизбежную гибель бойцов в условиях полного знания поля боя со стороны противника», – заявил Ширяев.

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