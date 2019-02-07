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07.02.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Энергетика
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Россия научится самостоятельно делать аналог турбин Siemens

Россия может наладить самостоятельное производство аналога турбин Siemens, поставки которых для новых электростанций в Крыму ранее вызвали скандал из-за обхода режима санкций, введенного Западом.

Газета «Коммерсант» сегодня сообщает, что 100% локализация сбора турбин  Siemens SGT-2000-E (мощность 187 МВт) должна быть осуществлена к 2025 году в Татарстане.

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Сейчас уровень локализации таких машин в РФ составляет 60%, они производятся на СП с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова «Сименс технологии газовых турбин».

В России ранее была принята программа модернизации ТЭС стоимостью более 1,9 трлн руб, где, как ожидается,  будут жесткие требования по локализации газовых турбин большой мощности – до уровня 90–100%. Это де-факто отсечет от участия в проекте иностранных машиностроителей – Siemens и GE.

Напомним, что летом 2017 года разгорелся скандал из-за прибытия в Крым четырех турбин Siemens мощностью 235 МВт для работы на новых ТЭС в Симферополе и Севастополе. Электростанции обеспечат Крым энергетической независимостью от Украины.

Сейчас газовыми и паровыми турбинами Siemens оборудованы 48 российских электростанций, обеспечивающих 17% от общей мощности ТЭС страны.

После распада СССР энергетическое машиностроение России оказалось в упадке. Сейчас российские компании серийно производят только турбины для электростанций малой мощности. В 2000-е в РФ предпочитали «не изобретать велосипед» и строить газотурбинные электростанции с турбинами General Electric и Siemens.

 

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