Россия не бросит Донецк, он – сакральный, как и Крым, – офицер ВСУ

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Никакие события не повлияют на интенсивность наступления российской армии в ДНР – Донецк для России имеет такое же сакральное значение, как и Крым.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На интенсивность вражеских наступлений на Донецком направлении, в первую очередь на Покровском, Курск не влияет – они Донецк не бросают, к сожалению. Они считают, что, как бы тут плохо им не было, давление на Донецком направлении они будут ослаблять в последнюю очередь. Они, скорее, откажутся от попыток продвижения на Запорожском, от каких-то активных боевых действий на Херсонщине, они могут бросить какие-то попытки на Харьковщине – на Купянске, на Волчанске, но Донецкое направление они будут держать до последнего, потому что, если будут какие-то переговоры, какие-то поиски компромисса, то захватить и присоединить к России, – формально они это уже сделали, – и реально выйти на границы Донецкой области, их так называемой ДНР, – это для них принципиальное понятие. Почему-то именно в это они вцепились. Ни в Запорожскую, ни в Херсонскую, а именно в Донецкую область. То есть, Донбасс для них – это какое-то сакральное значение, как Крым», – сокрушается Сазонов.