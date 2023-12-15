Россия не будет дожидаться усиления Украины и закончит СВО в следующем году – Карасёв

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 16:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1296
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не будет ждать, пока Украина восстановит армию и усилится, а будет завершать СВО в следующем году.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет ждать, пока Украина восстановит армию и усилится, а будет завершать СВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Такой вывод эксперт сделал из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина.

«У него здесь на первом плане то, что военная кампания закончится в ближайшее время – не с точки зрения календарного года, а с точки зрения политического времени, где-то, максимум, 24-й год, программа-минимум, я думаю, весна-лето 24-го года».

Он не будет ждать усиления Украины, ее оборонных возможностей, укрепления военного сотрудничества с США, подготовки новой армии, украинских Вооруженных сил, новых воинских соединений и так далее. Но он считает, что военная составляющая, как он говорит, украинского кризиса, будет отходить на второй план. Это дело уже решенное, военная кампания набирает обороты и уже набрала. Нужно подумать, что будет за военной кампанией, за остановкой военных действий», – заключил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть