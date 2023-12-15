Россия не будет дожидаться усиления Украины и закончит СВО в следующем году – Карасёв

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Россия не будет ждать, пока Украина восстановит армию и усилится, а будет завершать СВО в следующем году.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такой вывод эксперт сделал из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина.

«У него здесь на первом плане то, что военная кампания закончится в ближайшее время – не с точки зрения календарного года, а с точки зрения политического времени, где-то, максимум, 24-й год, программа-минимум, я думаю, весна-лето 24-го года». Он не будет ждать усиления Украины, ее оборонных возможностей, укрепления военного сотрудничества с США, подготовки новой армии, украинских Вооруженных сил, новых воинских соединений и так далее. Но он считает, что военная составляющая, как он говорит, украинского кризиса, будет отходить на второй план. Это дело уже решенное, военная кампания набирает обороты и уже набрала. Нужно подумать, что будет за военной кампанией, за остановкой военных действий», – заключил Карасев.