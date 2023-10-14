«Россия не будет гарантировать территориальную целостность враждебной Молдовы» – молдавский журналист

Слова президента РФ Владимира Путина о Молдове, утрачивающей свою идентичность, выглядят так, что он не воспринимает всерьез румын в руководстве в Кишиневе.

Об этом в своём телеграм-канале написал молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко.

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За последние 10 дней президент России Владимир Путин дважды повторил, что Молдова теряет свою идентичность, что ее элита считает себя румынами, что это ее выбор, и что никто не может ей в этом помешать, кроме самого народа — если он захочет.

«Можно по-разному толковать эти слова, но руководству Молдовы стоило бы в связи с этим напрячься и задуматься, а что же это для него означает. И руководству Румынии тоже стоило бы задуматься, а нужно ли им, чтобы Россия помахала ручкой бессарабским румынам, и что в таком случае Румынии с ними делать», – комментирует эти слова Чубашенко.

По его словам, сказанное Путиным выглядят так, что он не воспринимает всерьез румын в руководстве в Кишиневе.

«Казалось бы, Санду, Гросу, Речану и другим следовало бы радоваться, что Путин признал их за румын, что у них нашлось с президентом России хоть что-то общее — признание румынского характера кишиневского руководства. Но почему-то кажется, что это их не радует, потому что возникает вопрос — а что дальше? – ответ на который совершенно неясен», – отмечает автор телеграм-канала.

По его словам, процесс утраты Молдовой своей идентичности напрямую затрагивает вопрос Приднестровья:

«Если Молдова — уже не Молдова, а молдаване — не молдаване, то что делать с Приднестровьем? Оно менять свою идентичность на румынскую точно не станет, и ни в Румынию, ни в ЕС под румынским флагом не пойдет. И вот тут новыми красками начинают играть заявления этих самых румын в руководстве Молдовы о том, что она может интегрироваться в ЕС без Приднестровья. Как бы не вышло так, что это произойдет не в фигуральном, а в самом прямом смысле слова», – считает Чубашенко.

Он обращает внимание на один из главнейших нарративов российского экспертного сообщества — Россия не будет гарантировать территориальную целостность государств, которые она считает враждебными.

«Не знаем, считают ли в Москве враждебной Молдову в целом, но уже очевидно, что они ее и Молдовой-то не считают. А вот румын в руководстве такой уже как бы и не-Молдовы, в первую очередь, Санду, в Москве точно относят к враждебным политикам», – утверждает молдавский эксперт.