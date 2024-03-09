Россия не будет ликвидировать Зеленского – Полянский

Россия не собирается заниматься ликвидацией украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда России Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неужели в и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы не смогли этого сделать? И постарайтесь на него ответить, только честно.

Особенно с учётом того, что вы прекрасно знаете, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее, их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов. Для нас эта цели гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, и делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия.

А если кто-то надеется таким образом избавиться от главаря киевского режима, то могут вас разочаровать – в наши планы это не ходит. Реинкарнацию Голобородько из сериала «Слуга народа» избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира на Донбассе, защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины.

Он своих избирателей обманул. Вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды», – сказал Полянский.