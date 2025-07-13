Россия не будет мстить Зеленскому за вертолет Путина

Елена Острякова.  
13.07.2025 18:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические убийства, Украина


Жизни утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского угрожает не Россия, западные партнеры.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жизни утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского угрожает не Россия, западные партнеры. Об этом...

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«Давайте, не будем прибегать к радикальным методам. Не исчерпаны все методы, которые существуют в арсенале политиков и доступны вследствие законов, конституции и прочих менее фаталистских способов. Хотя в современном мире украинской элите приходится иметь дело с очень жесткими и циничными партнерами (не только противниками, но и партнерами), я бы держал ухо востро», – сказал Бондаренко.

По его словам, негласную договоренность о неприкосновенности лидеров нарушает не Россия, а Украина, которая пыталась атаковать вертолет президента РФ Владимира Путина.

«Было много слухов относительно покушения на вертолет Путина. Можно сказать с уверенностью: район, где базировался вертолет. Путин там не находился в это время. За это украинское руководство получило по голове от американских коллег», – сказал Бондаренко.

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