02.10.2019, Белград , Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Запад, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Россия не будет вмешиваться в переговоры Белграда и Приштины

Проблема Косово может быть разрешена только путем прямых переговоров Белграда и Приштины.

Об этом в эфире RTV заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Косовский узел может разрубить только Белград на переговорах с Приштиной при содействии международного сообщества.

Если Белград попросит, Россия будет с Сербией и предоставит помощь, но решение это за Белградом», – сказал Боцан-Харченко.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва раздел Косово, глава дипломат заявил, что Россия выступает за компромисс, потому что «только компромисс между Белградом и Приштиной является возможной основой для решения Совета Безопасности ООН».

По его мнению, Белград должен придерживаться резолюции 1244 ООН на переговорах с Приштиной.

Он также добавил, что пока «не видит предпосылок для начала переговоров, которые могли бы дать результаты».

Власти Сербии предлагают обмен северной, сербской по большинству, части Косово на албанские анклавы на юге Сербии, как способ приблизиться к урегулированию спора.

Речь идет о возврате Белграду сербонаселенного севера Косова в обмен на два населенных албанцами района на юге Сербии (Прешево и Буяновац).

За этим последует официальное признание Косово. Эта идея решительно отвергается Францией и Германией, в то время как Соединенные Штаты и недавно Австрия заявили, что они могут согласиться с таким решением.

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