07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия не будет вводить санкции против Латвии из-за дискриминации русских

Россия не будет вводить санкции против Латвии за ущемление прав русскоязычных граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии».

«Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а лишь усугубляет их. Средства, которыми мы должны защищать наших соответчественников, должны быть такими, чтобы не усугублять их положение», – сказал Путин.

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Вместе с тем, заверил президент, России постоянно отслеживает ситуацию, касающуюся положения русских соотечественников в странах Балтии

«Мы постоянно об этом говорим. Обращаем на это внимание властей в Латвии. Трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такой категории нет в международном праве. Она придумана в прибалтийском государстве, чтобы ограничить законные права людей, живущих на территории этого государства», – отметил президент РФ.

Он сообщил, что Россия ведет диалог по этому поводу с партнерами в Евросоюзе.

«Надеюсь, им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за пределами Евросоюза, позволяют грубо нарушать права людей у себя. В чужом глазу соринку замечают, а в своем бревна не видят. Мы будем продолжать настойчиво работать, но так, чтоб не навредить», – сказал российский лидер.