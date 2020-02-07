Россия не дала Лукашенко скидок на нефть

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не будет предоставлять Белоруссии скидки по ценам на нефть.

Об этом по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня встала запросная позиция на скидки на поставку нефтепродуктов. На это мы пойти не могли. Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не можем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями», – сказал Козак.

Что касается условий поставок газа, то они сохранятся на уровне 2019.

Переговоры длились почти два часа. По их окончании президенты продолжали что-то обсуждать, после чего Александр Лукашенко покинул резиденцию, не сделав заявлений для прессы.

Перед началом переговоров он сообщил Владимиру Путину, что наговорил новым членам российского правительства «пакостей».

«Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории», – сказал Лукашенко.

«Это зря, надо помнить только хорошее», – заметил Путин.

«Но этого никто не слышал», – оправдался Лукашенко.

Напомним, что проблемы с поставками нефти в Белоруссию возникли после того, как в конце прошлого года Александр Лукашенко отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органной, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты.