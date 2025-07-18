«Россия не даст времени на войне» – Киев требует денег и поставок оружия «здесь и сейчас»

Вадим Москаленко.  
18.07.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У киевского режима нет времени ждать, пока европейские страны развернут производство современного вооружения, или расширят уже имеющееся.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевского режима нет времени ждать, пока европейские страны развернут производство современного вооружения, или...

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«Американцы хотят коммерциализировать поставки оружия. Соответственно, Украина – это ключевой сегодня инструмент сдерживания России для Европы. Европе нужно выполнить часть своей работы – это профинансировать эту логистическую цепочку оружия на поле боя.

В этом будет участвовать, безусловно, и НАТО, которая, кстати, становится нам очень полезной.

Страны могут заявлять, что у них свои модели, что у них свое производство. Ну, например, тот же господин Макрон заявляет о том, что французы заинтересованы в наращивании собственного производства вооружений. Да, это правильная стратегия. Но это время», – рассуждал Подоляк.

«А Рютте говорит о том, что время – это та роскошь, которой сегодня нет. Потому что экспансия России, попытка унизить Европу, попытка переформатировать отношения с Европой здесь и сейчас происходит. То есть оружие необходимо сегодня или даже вчера, а не завтра.

А эта возможность есть у Соединенных Штатов. Поэтому я считаю, что в такой конфигурации лучше всего работать – оружие с рынков Соединенных Штатов, европейские деньги и поле боя на Украине, вот эта конфигурация оптимальна», – трепался Подоляк.

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