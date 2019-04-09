Россия не должна потерять Сербию

09.04.2019, Белград, Ксения Голуб

На фоне тревожных политических новостей из Сербии, резонно напрашивается вопрос: неужели эта братская страна также пойдет по пути «цветных» революций и предаст забвению века тесной дружбы? Неужели скоро здесь сложно будет услышать русскую речь? Пока что говорить об этой ситуации можно теоретически – пока живы представители старшего поколения, которые не понаслышке знают о нашей стране и любят Россию всей душой. Однако, есть ли будущее русско-сербских отношений в том виде, в каком они есть сейчас, когда вырастет новая генерация сербов, которые учились в западных университетах? Не получится ли в итоге второй Украины?

Будущее есть, но только в одном случае – если Россия будет больше внимания уделять развитию не только политических отношений, но и, в первую очередь, экономических и гуманитарных.

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В Сербии есть очень большой интерес к нашей стране. Огромным авторитетом пользуется президент Владимир Путин – он тут почти как супергерой. Однако при всей любви сербы почти ничего не знают о России. Пару раз в год люди ходят на концерты российских коллективов и исполнителей, например, ансамбля Моисеева или хора Александрова. В школе, в рамках мировой литературы услышат фамилии великих русских писателей и поэтов. Возможно, узнают и некоторых художников, особенно из тех, кого ценят в Европе – того же Кандинского или Шагала.

Чуть больше будут знать те, кто учился русскому языку в средних школах. И все! Большая часть населения никогда не была ни в СССР, ни в России. Они живут во власти стереотипов «водка, снег, медведи, матрешка».

Молодежь, если и интересуется своим «большим братом», то поверхностно. Единицы знают о том, что существуют квоты, гранты и стипендии для сербов в российских вузах. Но пока что количество тех, кто избрал для продолжения своего обучения нашу страну, в разы меньше тех, кто поехал учиться на Запад.

Я не первый год занимаюсь российско-сербскими отношениями, и часто слышу от местных жителей вопросы в стиле: «почему Россия не ведет активную пропаганду здесь?»; «Почему так мало мероприятий для студентов, школьников, культурных акций?». И ответить на этот вопрос мне сложно.

Существуют, конечно же, и русско-сербские проекты, и студенческие обмены, и отдельные энтузиасты в обеих странах, но этого крайне мало: необходима поддержка на государственном уровне. Одной «народной дипломатией» решить глобальную проблему воспитания нового поколения не удастся.

И хотя в Белграде работает «Русский дом», этого мало даже для столицы: молодежь туда заманить сложно. Надо применять новые форматы работы, задействовать те площадки, в том числе и в Интернет, которые популярны у подрастающего поколения, заполнят образовательную нишу и будут доступны каждому.

Надо рассказывать о возможностях для обучения, о научных центрах, о российских школах, где дети осваивают робототехнику и 3d моделирование (большинство сербов, увы, до сих пор считает, что наука в России застряла на уровне 70-х годов, и не в курсе о том научном потенциале, что создан за последние годы).

И тогда к нам перестанут относиться просто как к любимому соседу. А станут стремиться как к стратегическому партнеру во всех сферах деятельности.

Чтоб не быть голословной, приведу мнения самих жителей Сербии.

Иван Секулович, сотрудник русско-сербской компании:

«Считаю, что российско-сербские отношения должны развиваться намного более динамично, особенно в сферах экономики, бизнеса и образования. Эти сферы взаимосвязаны. В области вышего образования в Сербии присутствует множество вузов из Западной Европы и Северной Америки. Вместе с нашими вузами они проводят совместные курсы и образовательные программы. В Сербии есть вузы и студенты, которые хотят получить такое образование в российских вузах, но, тем не менее, российских вузов в сербском образовании практически нет. Уверен, что работа РЦНК «Русский дом» в сфере продвижения образовательных программ российских вузов в Сербии очень важна и должна быть более динамичной, особенно в налаживании контактов и донесения информации до заинтересованных учреждений, студентов и школьников».

Синиша Атлагич, доцент, руководитель Центра русских исследований Факультета политических наук Белградского университета:

«Я могу сказать от имени всего университета, и это также мое впечатление и мнение. Я вижу, что наши молодые люди не знают многого о России. Я всегда повторяю – люди знают, что есть какая-то Россия, что мы братья, что это далекая и холодная страна. Они знают, что есть какая-то Москва, Санкт-Петербург, Сочи. И то, о Сочи знают благодаря Олимпиаде. И все, к сожалению. Я должен подчеркнуть: мне кажется, что в последнее время делается больше, чем делалось ранее в сфере пропаганды. Есть организации молодых людей, которые сотрудничают с вашими государственными институтами, такими, как Россотрудничество. И мне кажется, что раньше это не было на таком уровне. Но все равно – этого мало, всегда можно больше. Но, все же, ситуация сегодня придает мне силы. Хотя в общем я не доволен – хочется более интенсивного сотрудничества.

В случае сотрудничества России и Сербии, в первую очередь, нужны деньги. Не могу сказать, что их совсем нет – есть компании, которые финансируют некоторые проекты: те же НИС (Нефтяная индустрия Сербии), Сербия Газ, и другие. Но постоянного финансирования нет. И это самая большая проблема. Конечно, я не говорю о том, что надо финансировать людей только потому, что они любят Россию, но надо давать деньги именно под проекты. Если бы это было постоянно, и проектов было бы намного больше.

Самое «тонкое» место России – это молодежь. Здесь должна вестись самая большая работа. Мы хотим в Центре провести социологическое исследование, опрос. Это один из проектов нашего Центра, чтоб понять, что они думают о России, какие у них представления о ней. Это очень важно».