Россия не должна решать национальные интересы Армении в ущерб своим – эксперты

30.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Армянскому правительству нужно определяться, либо они за многовекторность, либо – за тесный союз с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По поводу многовекторности премьер-министра Армении, в условиях, когда он напрямую обращается за политической поддержкой России и призывает нас выступить одной из сторон, которая могла бы снизить накал военного противостояния, и попытаться политическими и дипломатическими методами предотвратить дальнейшую эскалацию, посадить стороны за стол переговоров…

Мы должны чётко сказать господину Пашиняну, что интересам России многовекторность Армении не соответствует, Армения должна чётко придерживаться пророссийского вектора развития и не надо стесняться это говорить, мы это говорили всегда. Очевидно, что российские телеканалы должны быть возвращены в сетку свободного вещания, так же, как и русский язык.

Также Армения должна понимать, что, если она член ОДКБ, заигрывание ни с США, ни с НАТО, не соответствует интересам национальной безопасности и национальным интересам Армении, точно так же, как и нашим. Премьер-министру Армении нужно определяться, либо он за многовекторность, либо он за тесный союз с Россией», – отметил он.

В свою очередь обозреватель «Коммерсанта» Алексей Наумов подчеркнул, что Россия не должна решать национальные интересы Армении.

«Пашинян открыто говорил, что Нагорный Карабах — это Армения. Соответственно можно легко предположить, что он хочет сделать Карабах армянским, признать его независимость и признать его полноценным участником международных отношений, и привлечь для этого Россию.

Это очень хороший ход для Армении, это отвечает национальным интересам Армении, но это не отвечает национальным интересам России. Иными словами, Пашинян хочет привлечь Россию для решения национальных интересов Армении, но мы не должны привлекаться для решения армянского национального вопроса», – заключил Наумов.