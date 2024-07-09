«Россия не должна существовать» – в Киеве требуют воспользоваться руинами больницы для подталкивания Запада к эскалации

Украинские политики должны использовать удар по больнице в Киеве для того, чтобы не допустить возможных переговоров и выпросить у Запада более дальнобойные ракеты.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA потребовал украинский фоторепортёр Ян Доброносов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы сделать акцент касательно постоянно встревоженного международного сообщества, которое постоянно рассказывает, что по НПЗ не надо бить, потому что цена на нефть не понравится США. Рассказывают, что не надо бить по российской территории слишком глубоко, потому что эскалация. У нас дети с онкологического отделения оказались на улице под завалами, а нам рассказывают, что к террористам можно проявлять толерантность. Позиция должна быть однозначной – к террористам нельзя быть толерантным. Нужно вставать на путь реальной борьбы и уничтожения терроризма. С террористами переговоров не ведут, террористов уничтожают. То, что произошло в Киеве, это терроризм против украинских детей, гражданских. Двадцать человек погибло. Должен быть жесткий ответ», – взывал Доброносов.

«Для меня, и большинства украинцев, очевидно, что надо наносить удары по военным базам России, где расположены эти самолёты. Это тысячи километров, но такое оружие есть, его просто нам не дают. Значит, пускай политики публикуют фото украинских детей среди развалин, и говорят, что готовы жертвовать детьми в обмен на нефть Да, я тоже мечтаю о мире. Но у меня голова на плечах есть, и я понимаю, что с террористами говорить не о чем. Их надо уничтожать, аккумулируя свои и международные силы. Уничтожать раз и навсегда. Россия не должна существовать в таком формате, как сейчас», – требовал он.