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Россия не допустит американских комендатур на Донбассе
Министры иностранных дел Франции и Германии склонны принять российский вариант ввода миротворцев на Донбасс, то есть только на линию соприкосновения для охраны миссии ОБСЕ.
Такой вывод по итогам встречи министров в «нормандском формате» сделал российский политолог Дмитрий Куликов.
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«Главное, что сказал Лавров: мечты о создании военно-политический комендатуры нужно забыть. Я так понимаю, что с этими мечтами пришел Климкин со «списком Волкера». Я думаю, что были сюрпризы. Лавров намекнул на это. Он сказал, что французы и немцы прислушиваются к нашей позиции по поводу миротворцев», – сказал Куликов в эфире телеканала «Россия-1».
Он полагает, что реализации наметившихся договоренностей будут противодействовать США.
«Главная проблема – позиция американцев, которые говорят, что нужно вводить эту комендатуру и повторять югославский вариант с зачистками. Россия никогда этого не допустит», – подчеркнул политолог.
Метки: Дмитрий Куликов, конфликт в Донбассе, Миротворцы ООН, Сергей Лавров
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