15.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия не допустит американских комендатур на Донбассе

Министры иностранных дел Франции и Германии склонны принять российский вариант ввода миротворцев на Донбасс, то есть только на линию соприкосновения для охраны миссии ОБСЕ.

Такой вывод по итогам встречи министров в «нормандском формате» сделал российский политолог Дмитрий Куликов.

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«Главное, что сказал Лавров: мечты о создании военно-политический комендатуры нужно забыть. Я так понимаю, что с этими мечтами пришел Климкин со «списком Волкера». Я думаю, что были сюрпризы. Лавров намекнул на это. Он сказал, что французы и немцы прислушиваются к нашей позиции по поводу миротворцев», – сказал Куликов в эфире телеканала «Россия-1».

Он полагает, что реализации наметившихся договоренностей будут противодействовать США.

«Главная проблема – позиция американцев, которые говорят, что нужно вводить эту комендатуру и повторять югославский вариант с зачистками. Россия никогда этого не допустит», – подчеркнул политолог.