Россия не допустит украинского сценария в Белоруссии

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Россия выступает против посредничества Запада в переговорах белорусской власти и оппозиции, поскольку в ходе аналогичных событий на Украине в 2014 году Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить и предлагают при этом свое посредничество. Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это было на Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров», – сказал Лавров.

Он полагает, что белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации.

«Явные признаки нормализации обстановки весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. И есть желающие это нормальное мирное течение событий в Белоруссии все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий.

Президент Путин всегда отвечает на звонки своих зарубежных коллег, которые озабочены белорусской тематикой. Ко мне обращались мои коллеги и руководители внешнеполитической службы Евросоюза. Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог о реформе конституции. Нам кажется, что этот путь весьма и весьма перспективен», – сказал Лавров.