Россия не готова дать по морде, приходится платить – блогер из Одессы о выплате Газпромом «дани» Украине

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комментируя новость о выплате долга блогер из Одессы и главред местного издания Таймер Юрий Ткачев назвал случившееся “не самым худшим вариантом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Ткачев написал в своем телеграм-канале.

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“Выплата Россией трёхмиллиардной дани Украине по газовому делу является, конечно, крайне унизительным для Москвы событием. Однако, по здравом размышлении, следует признать, что с чисто прагматической точки зрения это не худший вариант.

Реальность такова, какой она есть: Россия не готова к полномасштабному противостоянию с Западом, и вынуждена маневрировать, уступать и идти на компромиссы в надежде выиграть время, а также нести потери в малом ради того, чтобы выиграть в большом. Так и тут: как ни крути, а данные три миллиарда по российским меркам – совсем небольшие деньги, равно как и те суммы, которые придётся платить Украине за ненужное использование её газопроводов в 2021-2024 годах.

Единственная проблема здесь заключена в том, что в западной картине мира любые уступки всегда воспринимаются как слабость и рассматриваются как повод для усиления давления. Так что скорее всего ожидавшейся в 2020 году отмены санкций не будет: думаю, наоборот, будут новые санкции и новые претензии. К сожалению (на самом деле, без иронии, к сожалению) единственным эффективным аргументом в переговорах с западом является удар по морде. Увы, применять его сейчас Россия не готова то ли физически, то ли морально, то ли и так и так. Вот и приходится платить. И, надо сказать, в данном случае условия капитуляции ещё выглядят достаточно пристойно”, – резюмировал одесский блогер.