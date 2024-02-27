Россия не готовилась к тотальной войне с Украиной – Хайруллин

К войне тотального типа с большим количеством современных технических средств в начале СВО никто не был готов. Зато сейчас производство FPV-дронов развернуто практически при каждом батальоне.

Об этом заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К этому типу войны, которая сейчас идёт, наше государство не было готово. Невозможно все просчитать. Накануне вышла великолепная статья Василия Кашина, в которой он обобщает иным языком как военный эксперт академического уровня и объясняет, к какому типу готовились – к экспедиционном типу, к небольшим операциям. Считалось, что конфликты будут локальные, не нужна здесь большая армия. Видите, какая война – тотальная. К такому типу конфликта никто не готовился. Поэтому мы, конечно, не успеваем развернуть производство всего, и огромные массы бойцов обеспечить всем одновременно невозможно», – подчеркнул военкор.

Он напомнил, что изначально никто не был готов на продолжительные военные действия.

«На начальном этапе, все помнят, зашло 150 тысяч бойцов, плюс ещё два корпуса в Донецке и Луганске были мобилизованы. Тоже не самые оснащённые солдаты. Никто не ожидал, что будет такой темп войны. У «укропов» со всеми подразделениями почти 300 тысяч было на тот момент. К такому типу войны мы тоже не готовились. А сейчас у нас армия увеличена, точно не знаю, но, по некоторым данным, до 1 миллиона человек. И снабдить их всем тяжело в этой ситуации. Весь народ помогает – это замечательно, что мы самоорганизуемся», – подчеркнул военкор.

Как пример он привел обеспечение передовой FPV-дронами, о которых заговорили в апреле прошлого года.

«Укропы» начали применять их ещё в феврале. В мае уже батальон им. Судоплатова наладил свое производство и начал снабжать действующие подразделения. А к концу лета по батальонам у нас уже начали делать мастерские по производству FPV-дронов, и мы закупали 3-D принтеры, чтобы печатать основы для этих дронов. То есть в начале года увидели, а в конце года уже было боевое применение. И, планируя операции, командиры уже дают распоряжение в свою мастерскую – на завтрашний день собрать столько-то дронов», – пояснил Хайруллин.

Он подчеркнул, что сегодня практически каждый батальон имеет свой сборочный цех. Это значительно быстрее, чем дожидаться, пока вся промышленность развернётся, сформируется госзаказ, который составляется по всем бюрократическим правилам, иначе это будет противозаконно.

«Наша промышленность, армия и Министерство обороны показывают скорость развёртывания этих всех заказов. Особенно сейчас, когда «укропы» начали за счёт FPV-дронов компенсировать нехватку артиллерии. Но и у нас есть уже мастерские, есть подготовленные кадры, уже есть в каждом батальоне пехотном своё производство, и сейчас разворачивается производственная база небольших систем, которые гасят эти дроны», – уточнил эксперт.

Одна такая система способна отключить управление нескольких дронов, работающих на разных частотах.

«Фактически близится тот день, когда каждая группа будет оснащена такой установкой, каждая машина, каждая бронемашина, каждая позиция. «Укропу» не удаётся за счёт этих FPV-дронов своё преимущество удержать.

Это не означает, что мы, наше Министерство обороны что-то не то делаем. Это пример того, как армия самоорганизуется вместе с народом. Очень много обращаются в нашу команду желающих, которые помогают дроны делать. Люди, которые в программах разбираются. Специально подразделение создаётся на уровне бригады, батальона. Идет постоянное совершенствование. «Укропы», куда вы с нами тягаетесь? Мы только начали, что вы пытаетесь добиться? Даже не понимаете, с кем вы связались, если идёт такой уровень самоорганизации, а вы ждёте, как манну небесную помощь Европы. Европа давно на вас забила. Вы при этом с нашим великим народом каким-то образом пытаетесь воевать? Вы даже не представляете, насколько глупо выглядите. Развернули кучу кустарных установок. А у нас уже готов ответ на каждую. Поэтому и смешно, продолжайте дальше умирать», – подытожил военкор.