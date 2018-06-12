12.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Россия не идёт на уступки по Донбассу

Москва подтвердила, что остаётся защитницей прав Донбасса – это следует из слов главы российского МИДа Сергея Лаврова, раскритиковавшего по итогам переговоров в Берлине Украину за саботаж Минских соглашений, а западных кураторов Киева – за молчаливое поощрение срыва договоренностей.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал депутат парламента ДНР Мирослав Руденко.

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«Министр иностранных дел Российской Федерации отметил реальность, которую мы имеем на данный момент в июне 2018 года. Более трёх лет Минску-2, и мы видим, что Украина сознательно саботирует дальнейшее движение по этому треку дипломатического урегулирования. Более того, те пункты разведения сил и средств – «демилитаризованные зоны», которые были согласованы ещё в 2016 году, сейчас занимаются Украиной. Таким образом она нивелирует всю работу, которая проводилась в рамках «нормандского формата».

Естественно, что на международной арене Российская Федерация озвучивает вещи, которые происходят на самом деле. Позиция тех же стран-гарантов минского формата Германии и Франции практически не отличается от прежней позиции – они закрывают глаза на действия Украины, которая более трёх лет старается избежать движения по этому документу, вместо этого она совершает действия, которые ему противоречат.

Я надеюсь, что такая позиция в определенной мере будет трезвить западных стран-гарантов и они будут оказывать определённое давление на режим Порошенко, для того, чтобы он не сорвался в полномасштабную военную агрессию, и чтобы на политическую повестку дня поднимался вопрос о голосовании за решения минского протокола, которые там прописаны», – сказал он.

По словам парламентария, дополнительно подливают масла в огонь США, которые одобряют несоблюдение Минских договорённостей киевским режимом.

«Мы понимаем, что есть ещё Америка, которая в «нормандском формате» не участвует, но активно влияет на ситуацию в Украине фактически напрямую. Со стороны США происходит всяческий саботаж и подбадривание этого режима, который даже на Украине показал свою несостоятельность, и их низкие рейтинги именно об этом и говорят», – отметил Мирослав Руденко.