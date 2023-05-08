Россия не имеет права пойти на переговоры с киевским режимом – эксперт

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Россия не может допустить прекращения боевых действий и переговоров с киевским режимом, потому что любая передышка позволит Западу ещё сильнее подготовить Украину к войне.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, нужны ли сейчас России переговоры с киевским руководством и приостановка боевых действий.

«Переговоры обязательно будут, любая война заканчивается переговорами. Но, с моей точки зрения, переговоры могут быть одни – подписание акта о капитуляции. Потому что, как выяснилось, всё зашло очень далеко, особенно в отношении Запада. Поэтому у нас просто нет другого выхода, кроме как идти до конца. Любая промежуточная остановка приведёт к тому, что Украину снова восстановят, накачают как военный таран, и всё начнётся заново. Мы это уже проходили с 2014 года», – заметил он.

«Договариваться не с кем. Мы уже слышали и Меркель, и Оланда, и всех, что, спасибо Минским соглашениям, они позволили им подготовиться к войне, стать более жестокими», – заключил Дрозденко.