Россия не использует огромный потенциал сотрудничества с КНДР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна расширить квоты в своих вузах для северокорейских студентов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявила руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Виктория Самсонова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это не только возможность нашего сотрудничества, но и возможность роста плеяды северокорейских молодых людей, которые будут относиться лояльно к нашей стране. В Северной Корее качество студентов очень высокое. В 2019 году студенты Северной Кореи заняли второе место в конкурсе программирования после МГУ. В такой сфере как анимация мировую известность получила компания SEK Studio, чьи мультфильмы не имели аналогов по качеству и цене. Когда ввели санкции, об этом забыли, к сожалению», – сказала Самсонова.

По ее мнению, у России сегодня есть возможность первой зайти на северокорейский рынок и получить преференции. Пока товарооборот между странами составляет всего 43 млн долларов. Россия поставляет продукты питания, а КНДР – пластмассу и мебель.

До принятия санкций Совбеза ООН в РФ успешно работали более 30 тыс северокорейских рабочих. Высокий спрос на них наблюдался в строительстве, ремонтных работах и лесозаготовке. Преимущество северокорейской рабочей силы – ее высокое качество и “возвратность” (корейцы не остаются в РФ).