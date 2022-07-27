Россия – не изгой: целые континенты игнорируют рекомендации Запада

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Запад не смог политически изолировать Российскую Федерацию на международной арене, в частности среди африканских стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила профессор ВШЭ, африканист Ирина Филатова.

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Она отмечает, что сейчас страны Африки занимают подчеркнуто нейтральную позицию либо поддерживают Россию в текущем противостоянии с Западом.

«Отношение у африканских стран к России иное, чем у Европы и США, во многом благодаря памяти о советской помощи региону. Однако эти страны стараются соблюдать баланс между поддержкой РФ и Западом, поскольку им выгодна торговля с обеими сторонами, и они не готовы ее терять», – сказала Филатова «Известиям».

Примечательно также, что 24 июля российский МИД сообщил, что послы США и ЕС рекомендовали политикам Лиги арабских государств воздержаться от совместных заявлений и фотографий с российской делегацией. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, такой демарш был нужен Западу, чтобы «показать изолированность России».

При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс через два дня заявил, что «Россия уже становится изгоем». Правда, во время визита Лаврова в Египет попытка организовать такой демарш успехом не увенчалась.

«Представители ЛАГ устроили показательную церемонию рукопожатий Сергея Лаврова с каждым постпредом при лиге. С каждым из них российский министр сделал фотографию — тем самым рекомендации западных посольств были полностью саботированы по инициативе самой арабской стороны», – рассказал дипломатический источник газеты.