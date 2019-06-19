Используют и выбросят: Лозунг «Весь мир с Украиной» оказался ложью

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Кризис на Украине будет разрешен после того, как Запад и Россия «утрясут» ряд других проблем на европейском континенте. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, консенсус Запада и России по Молдавии – это лишь первый шаг к наведению порядка в Европе.

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«На самом деле, между Россией и Германией, Францией, Италией нет никакого антагонизма. И все эти разговоры о том, что «весь цивилизованный мир с Украиной», а «Россия – это изгой на краю Европы», они абсолютно не соответствуют действительности.

Когда стороны решают, что нужно отложить противоречия и решить какой-то частный вопрос, этот вопрос решается. Он решается по «Северному потоку-2», по вопросам безопасности, он решается в молдавском случае. И он может решиться в целом ряде других случаев…

Если мы посмотрим на события, которые происходят в других странах региона, я беру юго-восточную Европу, если будут подвижки в кипрском урегулировании, а там на шельфе нашли очень большие залежи углеводородов, и сейчас за право разрабатывать их конкурируют две коалиции. В одну входят США, Британия, Нидерланды и Израиль, а в другую – Россия, Турция, Катар и Иран. Если этим двум группировкам удастся договориться, а цена вопроса такая, что позволяет договориться, то в урегулировании кипрской проблемы могут неожиданно произойти какие-то динамические подвижки.

Третья ситуация связана с Сербией. Это Косово, населенные албанцами районы южной Сербии, это вопрос выстраивания отношений между Белградом и Приштиной, признание/непризнание независимости, статус северных районов, то есть Косовской Митровицы, населенной сербами, и мы видим, что ситуация накалялась-накалялась, но в ней вдруг может произойти очень большое изменение.

Это изменение будет результатом консенсуса внешних сил, которые подойдут к сербской проблеме с желанием ее быстро урегулировать, а это возможно.

Когда произойдет одна, вторая, третья история, то Украина окажется следующей в этом списке.

И все игры в патриотов, новые лица, реформаторов, в децентрализацию и все – остальное закончатся как в анекдоте. А потом придут лесники и всех из избушки выкинут», – заявил Белашко.