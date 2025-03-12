Россия не могла проиграть войну Западу – аналитик из США
Россия унаследовала от Советского Союза большую производственную базу и огромное количество артиллерии. Сегодня она уже обогнала Запад в военном производстве, а Европа тем временем потеряла независимость.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский профессор Дэвид Гиббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия действительно является преемницей, она унаследовала международные обязательства Советского Союза, в том числе и место в Совете Безопасности. И действительно, Россия унаследовала огромный военно-промышленный комплекс, который позволил ей одержать победу в Украине. Причина в том, что в такой сухопутной войне, как эта, решающую роль играет артиллерия.
У Советского Союза, а теперь и у России, самая большая в мире артиллерия. Когда началась война, я посмотрел в открытых источниках, сколько у них артиллерийских орудий, и оказалось, что их очень много. Я подумал, что Россия не может проиграть эту войну только из-за огромного количества артиллерийских орудий. Учитывая огромную производственную базу, Россия может производить больше артиллерийских снарядов, чем Запад, и уже производит больше. Я думаю это одна из главных причин почему Россия побеждает в войне.
Другая причина – это, конечно, людские ресурсы, у России их гораздо больше. И со стороны США было очень глупо провоцировать Россию. И это действительно то, что сделали США. Если посмотреть на дипломатическую историю, то можно увидеть, что эту войну можно было предотвратить дипломатическим путем во многих случаях, начиная с 2014 года. Но США просто категорически отказывались это делать. Европа сначала неохотно, а потом с энтузиазмом пошла у них на поводу. Удивительно, как Европа потеряла чувство независимости», – заявил Гиббс.
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