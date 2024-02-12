Россия не может договориться с Индией из-за странной политики правительства – эксперт-энергетик

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Переговоры трех индийских государственных компаний с Роснефтью о заключении долгосрочных контрактов на поставки пока не увенчались успехом, хотя эти договоры могли бы гарантировать обеим сторонам стабильность.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ГеоэнергетикаИнфо» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все дело в методике расчета стоимости нефти, которую правительство РФ заказывает в Британии.

«Для того, чтобы узнать, сколько стоит российская нефть при поставках в Индию, нам нужно за базу брать биржевую стоимость на Международной санкт-петербургской сырьевой бирже и добавлять к этой стоимости некий фрахт в Роттердам и порт Аугуста, туда, куда нефть и нефтепродукты не попадают ни в каком количестве. Вот это у нас некая методика», – сказал Марцинкевич.

При такой методике, утверждает эксперт, абсолютно непонятно, как рассчитывается размер дисконта, с которой российская нефть продается в Индию, хотя известно, что объемы поставок резко выросли.

По информации американского информагентсова «Блумберг», переговоры с Россией ведут компании Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp, которые стремятся отказаться от разовых закупок. В общей сложности индийские нефтепереработчики хотели бы получать от российских поставщиков около 500 тыс баррелей нефти в день.

Цены на российскую нефть подсчитывает агентство Argus по заказу Минэкономразвития РФ. Для подсчёта используются данные о стоимости нефти в порту отправления и о теоретических затратах на транспортировку до Роттердама и Аугусты (Сицилия). Из-за такой странной политики у нефтяных компаний есть возможность оставлять себе сверхприбыли и выводить их в оффшоры.