Россия не может задействовать большие массы иностранных добровольцев в зоне СВО – Казаков

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 19:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Сербия, Сирия, Спецоперация, Украина


Россия не может создать батальоны на базе иностранных добровольцев. Те же сирийцы, например, не смогут влиться в ряды ВС РФ и выполнять задачи без знания языка.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может создать батальоны на базе иностранных добровольцев. Те же сирийцы, например, не...

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По мнению Захарченко, единственные, кто мог бы без проблем интегрироваться в российскую военную систему, – это сербы.

«Все эти красивые истории, что мы сейчас корейцев, сирийцев, эфиопцев наберем (нереализуемы, – авт.). Потому что ни одно государство мира не выставит нам 100 тысяч человек. Кстати, чужие 100 тысяч человек, которые мы не можем распределить по нашим частям, потому что они без языка. То есть, у нас будут такие национальные формирования. Это вообще отдельный геморрой, я не уверен, что у нас в Генштабе мечтают о таком счастье.

При том, что сирийцам мы доверяем, но мы не можем их привлечь. Сербов можем. Вот, сербы могут по двое, по трое в любой батальон, в любую роту уходить, а уже даже сирийцы – нет», – считает Казаков.

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