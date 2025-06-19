Россия не нуждается в поспешных «ответках», она эффективно продвигается на фронте – американский разведчик
Россия выбрала правильную тактику для победы над Украиной. Ей не нужны «ответные удары» на атаки по своим стратегическим бомбардировщикам – войска России медленно и методично продвигаются на фронте.
Об этом в эфире интернет-канала «Judging Freedom» заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не можете указать на какое-то конкретное событие и сказать, что это был ответный удар. Я думаю, что это было продолжением их текущих наступательных действий против Украины.
И это больше связано с тем, что они уже побеждали, а не с тем, что они перебросили свои силы на другие цели, чтобы устроить большое событие. Они просто продолжали ослаблять и демилитаризировать украинцев, что, на мой взгляд, гораздо эффективнее, чем искать какое-то конкретное событие и наносить ответный удар…», – отметил он.
«Темп, который взяли русские – эффективен. Он медленный и методичный. Я думаю, что вопрос в том, зачем Путину менять тактику, если он хочет добиться победы», – заключил Шаффер.
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