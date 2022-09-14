Россия не ослабит хватку на Украине – бывший военный атташе США в Москве

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Новости Украины

Украина сейчас не остановит боевые действия, потому что это будет означать ее поражение и сохранение контроля России над большими территориями.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший военный атташе посольства США в России, генерал Питер Звак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Звака, боевые действия на Украине не закончатся в этом году.

«Война вряд ли закончится в 2022 году, если только русские не уйдут с украинских земель, захваченных, начиная с февраля. Но есть еще земли, которые они захватили в 2014 году в период моей службы военным атташе в Москве. Если война остановится сейчас, у России останутся большие украинские территории, которые они захватили и оккупировали за последние семь месяцев. Это неправильно, и я не думаю, что украинцы готовы вести переговоры, особенно о тех землях, которые Россия захватила после 24 февраля. Поэтому я считаю, что бои продолжатся. Я не думаю, что режим Путина ослабит хватку», – заявил Звак.