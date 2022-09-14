Россия не ослабит хватку на Украине – бывший военный атташе США в Москве

14.09.2022  13:18 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1020
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина сейчас не остановит боевые действия, потому что это будет означать ее поражение и сохранение контроля России над большими территориями.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший военный атташе посольства США в России, генерал Питер Звак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сейчас не остановит боевые действия, потому что это будет означать ее поражение и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Звака, боевые действия на Украине не закончатся в этом году.

«Война вряд ли закончится в 2022 году, если только русские не уйдут с украинских земель, захваченных, начиная с февраля. Но есть еще земли, которые они захватили в 2014 году в период моей службы военным атташе в Москве.

Если война остановится сейчас, у России останутся большие украинские территории, которые они захватили и оккупировали за последние семь месяцев. Это неправильно, и я не думаю, что украинцы готовы вести переговоры, особенно о тех землях, которые Россия захватила после 24 февраля.

Поэтому я считаю, что бои продолжатся. Я не думаю, что режим Путина ослабит хватку», – заявил Звак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть