Россия не остановится, пока не лишит Украину выхода к морю, – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 12:47
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Главная задача России – лишить Украину выхода к морю и превратить ее в «обрубок». Это также решает вопрос безопасности Крыма, который подвергается угрозам со стороны Одессы и Очакова.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная задача России – лишить Украину выхода к морю и превратить ее в «обрубок»....

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«Крым – это Очаков, точка контроля. Что такое Очаков? Очаков – это Одесса. Чего хотят добиться русские, о чем я говорил еще 2,5 года назад? Для Кремля ключевым аспектом является решение уравнения, в котором Украина, по их мнению, является обрубком – это государство, лишенное выхода к морю. Поэтому все, что происходит на востоке сейчас – это подготовка к главной фазе. Не угомонятся товарищи в Кремле, пока не решат уровнение обрубка, – то есть, выход к морю, наш. Никакие переговоры не будут иметь плод до тех пор, пока не будет решен вопрос гарантий по Причерноморью. Учитывая, что курская спецоперация закрыла тему каких-либо переговоров, стороны перешли к решению уравнения военным образом», – заявил Чаплыга.

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