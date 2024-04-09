Россия не остановится, пока не отрежет Украину от Черного моря – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
09.04.2024 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не отпустит Украину до тех пор, пока не отрежет от Черного моря. Об этом в эфире 5 канала заявил офицер ВСУ, «штурмовик» Дмитрий Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Савченко, противостояние будет еще долгим, и Россия более готова к мобилизации, чем Украина.

Россия не отпустит Украину до тех пор, пока не отрежет от Черного моря. Об...

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«Россия вышла на оптимальный уровень организованности общества, монолитности общества, она готова проводить мобилизационные мероприятия как в самой России, так и в Таджикистане, и в Непале. У украинской стороны не хватает энергии и заряда на то, чтобы провести мобилизационные мероприятия внутри Украины.

В отличие от украинцев, у московитов хватит рвения, организационного умения провести такие организационные мероприятия не только в своем государстве, а и в странах третьего мира. Потому война не закончится в ближайшее время, по моему мнению, и я уже вижу признаки того, что она будет иметь затяжной характер», – сказал офицер.

«Все-таки склоняюсь к той мысли, что война будет продолжаться еще очень долго. В глобальном смысле считаю, что Украину противник не отпустит, пока не отрежет от второго моря, от Черного моря», – заявил Савченко.

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