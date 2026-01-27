Россия не остановится, пока не завалит Украину — Сладков привёл аргументы

Россия не будет останавливать боевые действия до тех пор, пока не добьется своих целей на Украине, несмотря ни на какие переговоры и мирные планы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исходя из моего такого жизненного опыта, я уже понял, что мы останавливаться не будем. Остановка для нас, она, в общем-то, никакой пользы не принесёт. Безусловно, мы остановимся, и прекратятся гибели наших солдат, но дело в том, что это не принесёт победы, а победа, если мы этого не достигнем, то значит придётся воевать через полгода, минимум. И тогда уже воевать в более невыгодных для нас условиях…», – отметил он.