Россия не остановится, пока не завалит Украину — Сладков привёл аргументы

Россия не будет останавливать боевые действия до тех пор, пока не добьется своих целей на Украине, несмотря ни на какие переговоры и мирные планы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет останавливать боевые действия до тех пор, пока не добьется своих целей...

«Исходя из моего такого жизненного опыта, я уже понял, что мы останавливаться не будем. Остановка для нас, она, в общем-то, никакой пользы не принесёт. Безусловно, мы остановимся, и прекратятся гибели наших солдат, но дело в том, что это не принесёт победы, а победа, если мы этого не достигнем, то значит придётся воевать через полгода, минимум. И тогда уже воевать в более невыгодных для нас условиях…», – отметил он.

«Нам нужно повергнуть Украину. Повергнуть её, свалить набок. Почему? Потому что не соглашаются они. Вот, были переговоры сейчас, ну давайте, уходите подобру-поздорову из Донбасса, всё равно мы вас выжжем, выжмем оттуда, выбьем, убьём. Нет, не уходят.

Бойцы-то, может быть, и ушли бы военные, украинские, понимая бесполезность. А Зеленский — нет. Нет, — говорит, — и всё.

Буданов тоже предлагает, говорит: «Давайте мы уйдём и создадим там нейтральную территорию под контролем Украины». Ну бред какой-то, понимаете? Пока мы набок не завалим Украину, пока она не упадёт, ничего не случится», — заключил Сладков.

