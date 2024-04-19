Россия не отдаст Турции Кавказ – эксперт-международник
Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха можно расценить как символ утраты Россией своего влияния на Кавказе, однако не нужно торопиться это делать. Россия сама в значительной мере является Кавказом.
Об этом в интервью армянскому ютуб-каналу «Сивилнет» заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы можем говорить о том, что Кавказ – это не эксклюзивный домен российского влияния, а, как минимум, турецко-российский кондоминимум. Фактор Турции вырос качественно. С уходом российских миротворцев понятно, что Турция является выгодоприобретателем. Азербайджан будет все это представлять как окончательную победу, но эти процессы нелинейные.
России Кавказ важен. Россия сама северокавказская держава. Она будет в регионе присутствовать, даже если где-то какое-то ее участие будет меньшим», – сказал Маркедонов.
Он напомнил, как в 2006 году, когда российские войска покидали Грузию и были ощущения, что это самая пронатовская страна на Кавказе, однако уже в 2008-м ситуация изменилась.
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