Россия не отдаст Турции Кавказ – эксперт-международник

Елена Острякова.  
19.04.2024 18:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 291
 
Вооруженные силы, Дзен, Кавказ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция


Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха можно расценить как символ утраты Россией своего влияния на Кавказе, однако не нужно торопиться это делать. Россия сама в значительной мере является Кавказом.

Об этом в интервью армянскому ютуб-каналу «Сивилнет» заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха можно расценить как символ утраты Россией своего влияния...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сегодня мы можем говорить о том, что Кавказ – это не эксклюзивный домен российского влияния, а, как минимум, турецко-российский кондоминимум. Фактор Турции вырос качественно. С уходом российских миротворцев понятно, что Турция является выгодоприобретателем. Азербайджан будет все это представлять как окончательную победу, но эти процессы нелинейные.

России Кавказ важен. Россия сама северокавказская держава. Она будет в регионе присутствовать, даже если где-то какое-то ее участие будет меньшим», – сказал Маркедонов.

Он напомнил, как в 2006 году, когда российские войска покидали Грузию и были ощущения, что это самая пронатовская страна на Кавказе, однако уже в 2008-м ситуация изменилась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть