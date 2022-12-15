Россия не отказалась от планов похода на Киев – оборонный комитет Рады

Россия не отказалась от планов по броску на Киев с территории Белоруссии.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рахманина, недавнее появление в небе над Белоруссией вблизи Украины самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и внезапная проверка боеготовности белорусских войск вкупе с военными маневрами может означать как подготовку к такой операции, так и обман ВСУ, которые вынуждены держать крупную группировку на границе.

«Это может означать, что русские готовятся все-таки к наступлению или проводят так называемые демонстрационные действия, то есть отвлекают внимание украинских военных, заставляют их держать воинские части для прикрытия границы, чтобы ВСУ не имели возможность перебросить дополнительные ресурсы на другие направления, например, на запорожское направление или на Донбасс», – сказал политик.

«Время от времени они проводят определенные учения, передислокацию, гоняют туда-сюда технику, проводят так называемые мобилизационные действия. По логике наших разведчиков, преимущественно это, чтобы отвлекать внимание, но говорить о том, что русские не готовятся к наступлению с севера сложно, потому что они все-таки рассматривают для себя этот вариант, и причины тут две.

Они не оставляют идею захвата Киева, хотя мне сложно представить, когда они будут способны создать достаточную ударную группировку для того, чтобы во второй раз попытаться это сделать, ну и во-вторых, они имеют намерения перерезать пути поставок Запада для того, чтобы ограничить или сделать невозможными поставки западных образцов вооружения для ВСУ», – заявил Рахманин.