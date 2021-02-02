Россия не отказалась от проекта Новороссия – Тука

02.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В Донбасе Москва пытается реализовать сценарий, который был задействован в Молдове.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший боевик Автомайдана Георгий Тука, отвечая на вопрос, умер ли проект «Новороссия».

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«Нет, я бы так не сказал. С тех пор как появился дуэт «Козак-Ермак», я всегда провожу параллели со сценарием Молдова-ПМР. Именно Козак был генеральным конструктором того статус-кво, который сейчас образовался на территории Молдовы. Существует документ, который есть в открытом доступе. Он называется «Меморандум Козака» или «Мирный план Козака».

Он заключался в следующем: Молдова должна согласиться на ряд предварительных условий, чтобы получить контроль над Приднестровьем. В частности, это предполагало нейтральный статус Молдовы и отказ от собственных вооруженных сил», – сказал Тука.

«Нам пытаются предложить так называемую асимметричную федерацию. Это означает, что эти два квазисубьекта – ЛНР и ДНР – будут иметь возможность блокировки любых решений центральной власти государства, касающихся внешнеэкономических (интеграция в ЕС) и внешнеполитических (интеграция в НАТО) решений», – добавил Тука.