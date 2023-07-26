Россия не отказалась от уничтожения украинских мостов

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Российские спецслужбы проводили работу по выведения из строя железнодорожных мостов в Николаеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в результате контрразведывательных мер по обеспечению функционирования объектов критической инфраструктуры Николаевской области. Фигурант занимался подготовкой серии воздушных ударов России по стратегически важным транспортным артериям региона», – говорится в сообщении.

Таким образом, добавил в украинской спецслужбе, Россия надеялась «нарушить логистику обеспечения украинских войск, вовлеченных в контрнаступательные операции».

«Для выполнения враждебной задачи злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Собранные сведения он переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников», – утверждают в СБУ.

Кроме того, подпольщик отслеживал и передавал в Россию последствия ракетных ударов.