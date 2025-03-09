Россия не откажется от своего главного военно-стратегического козыря – американский аналитик

Вадим Москаленко.  
09.03.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Несмотря на просьбы США, Россия не станет отказываться от своего преимущества в ракетном вооружении, пока не будет полностью уверена в безопасности свои границ.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на просьбы США, Россия не станет отказываться от своего преимущества в ракетном вооружении,...

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«Сейчас в США предлагают вернуться к соглашению о сокращении ядерных вооружений, что это было хорошее соглашение. Мы сожалеем, что оказались от него. Это сделал Дональд Трамп.

А что сделала Россия в ответ? Они создали гиперзвуковую ракету «Орешник», которая может уничтожить все европейские вооружённые силы», – сказал Джонсон.

«И США хотят начать переговоры, потому что у нас нет такого оружия. Мы думаем, что откажемся от такого оружия, пообещаем, и всё будет хорошо. Но нет.

У России есть козырь, и она его разыграет: либо убирайтесь к чёрту, уводите свои войска, или они уничтожат ваши силы. Выбор за вами», – добавил он.

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