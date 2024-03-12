«Россия не ответит» – киевский беглый бизнесмен «объяснил», как Макрон введёт войска на Украину

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Франция


В случае возникновения реальной военной угрозы Киеву или южным областям украинский парламент быстро проголосует просьбу о введении войск стран-членов НАТО. По примеру обращения Донбасса к России о политической и военной помощи.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае возникновения реальной военной угрозы Киеву или южным областям украинский парламент быстро проголосует...

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«Макрон впервые нарисовал Путину красные линии: «Если вы пойдёте на Киев или Одессу, то мы введём войска». И он может себе это позволить, потому что я не вижу, какой может быть ответ Путина. Ядерный удар по Франции? Не получится. Сухопутная операция против французов? Тоже не получится», – рассуждал Балашов.

«Ответа нет, вот и введут. Это ведь будет по просьбе Украины. Украина соберёт парламент, это будет легко. Все проголосуют, не сомневайтесь, за допуск Иностранного легиона на территорию Украины.

Даже просьба будет: «Введите войска». Помнишь, как была просьба: «Путин, приди, спаси». А будет: «Макрон, приди, спаси». Какая-то часть населения может писать Путину, а Центральная Украина пишет Макрону», – разошёлся миллионер.

При этом он намеренно умалчивает о том, что Россия ответила на просьбу уничтожаемых киевским режимом соотечественников. И что на Украине нет десятков миллионов компактно проживающих на своих территориях французов, которых должен «спасти Макрон».

«Никакой разницы. Путин ведь ввёл войска, вот и они введут войска, и дальше разбирайтесь. Это хороший ход Макрона, очень сильный.

Мы хотим мира. Нам нужны войска Франции, Бельгии, Нидерландов, какая разница. Нам нужно их оружие, вот и всё», – бредил Балашов.

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