15.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Россия, Финансы
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Россия не планирует легализацию криптовалюты

Центробанк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны. Об этом сегодня выступая...

Центробанк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны.

Об этом сегодня выступая с отчетом в Госдуме РФ заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты – даже деньгами не хочется их называть – использовались для расчётов внутри страны», — сказала Набиуллина.

В то же время она выступает за более широкое использование цифрового рубля.

«Я прошу здесь не путать криптовалюты и цифровой рубль. Это разные вещи. Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченной Центральным банком. И мы этот проект будем развивать, как и большинство центральных банков в других странах», — сказал Набиуллина.

По ее словам, национальная цифровая валюта позволит проводить платежи дешевле, а сами операции будут надёжно защищены. Сейчас 56 регуляторов из разных стран работают над своими национальными аналогами цифрового рубля.

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла законопроект, который обязывает граждан и организации декларировать средства в криптовалюте, если оборот за год составил больше 600 тысяч рублей. За нарушение этого правила будут введены штрафы.


С первого января в России начал действовать закон о цифровых финансовых активах, что означает фактическое введение цифрового рубля.

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