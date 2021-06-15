Россия не планирует легализацию криптовалюты

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Центробанк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны.

Об этом сегодня выступая с отчетом в Госдуме РФ заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты – даже деньгами не хочется их называть – использовались для расчётов внутри страны», — сказала Набиуллина.

В то же время она выступает за более широкое использование цифрового рубля.

«Я прошу здесь не путать криптовалюты и цифровой рубль. Это разные вещи. Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, обеспеченной Центральным банком. И мы этот проект будем развивать, как и большинство центральных банков в других странах», — сказал Набиуллина.

По ее словам, национальная цифровая валюта позволит проводить платежи дешевле, а сами операции будут надёжно защищены. Сейчас 56 регуляторов из разных стран работают над своими национальными аналогами цифрового рубля.

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла законопроект, который обязывает граждан и организации декларировать средства в криптовалюте, если оборот за год составил больше 600 тысяч рублей. За нарушение этого правила будут введены штрафы.

С первого января в России начал действовать закон о цифровых финансовых активах, что означает фактическое введение цифрового рубля.