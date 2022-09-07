Россия не планирует открытия в Сербии военной базы

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Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил сегодня, что у России нет требований по открытию военной базы в Сербии, и сербская сторона не просила об этом.

Он отвечал на вопрос журналиста после открытия «ЭКСПО Россия. Бизнес-форум Сербия 2022» в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я никогда не говорил, что такое предложение от России существует, и не говорил о том, что пишут некоторые СМИ. Я отвечал на вопрос, есть ли такая возможность, и сказал, что никаких предложений от Сербии мы не получали и ничего подобного не ищем», — сказал глава дипмиссии.

Посол подчеркнул, что президент Александр Вучич также сделал очень четкое заявление по этому поводу несколько дней назад.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Сербии якобы может появиться российская военная база, которая будет выполнять различные разведывательные задачи.

Боцан-Харченко также передал послание Министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российско-сербскую дружбу связывают давние узы, а также уважение интересов обеих сторон.

«Стратегическое партнерство наших стран основано на искреннем политическом диалоге на более высоком уровне», — отметил посол.

Председатель пророссийской партии «Заветницы» Милица Дурджевич Стаменковски заявила, что, несмотря на санкции и трудности в мире, сербско-российские отношения продолжаются и будут продолжаться.

«Инфляция достигла двузначного результата почти во всех странах. Более 59 % населения во всех государствах требуют отмены санкций против РФ. Западные экономические и политические аналитики утверждают, что Западную Европу ждет трудная зима, но сегодня с этого места мы можем послать сигнал о том, что, пока мы сохраняем сербско-российскую дружбу, сербскому и русскому народам будет тепло», – сказала председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе.

Шестая Международная торговая ярмарка «Экспо-Россия Сербия 2022» является крупнейшей выставкой российско-сербского экономического сотрудничества.