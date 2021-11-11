Россия не поддалась на шантаж санкциями против «Аэрофлота»

На фоне интенсивных телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в информационное пространство была вброшена угроза о введении ЕС санкций в отношении российской компании «Аэрофлот».

Агентство Блумберг сообщило, что ЕС собирается ввести санкции совместно с США и Великобританией санкций против «Аэрофлота» и Turkish Airlines, из-за их причастности к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях якобы могут объявить в начале декабря.

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«Аэрофлот» опроверг эти обвинения.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул – Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию только по российским транзитным визам, с 1 октября через Москву в Минск из Бейрута попали только 19 авиапассажиров. Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», – сообщили в авиакомпании.

По словам самих мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, их переправляют на частных самолетах из Дубая. Организацией нелегальной миграции в Польшу занимаются в основном европейцы, чаще сами поляки.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал публикацию в Блумберг «инфовбросом».

«Ну, если очень дипломатично, то это неправда», – прокомментировал сообщение министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сенатор Владимир Джабаров предложил ввести ответные санкции, запретив пролет западных авиакомпаний над территорией России. Источник в правительстве РФ сообщил, что Россия ответит ассиметрично и может запретить как полёты над территорией РФ авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кроссполярные маршруты через Северный Ледовитый океан.

О причастности «Аэрофлота» к мигрантскому кризису в Белоруссии заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что вброс в Блумберге был простимулирован именно так называемыми «младоевропейцами».

«Как известно, нет той проблемы, в которой бы варшавские политики не могли обвинить Кремль. Но любые реальные санкции ЕС против России и/или «Аэрофлота» не только загонят миграционный кризис на польской границе в глухой тупик, но и поставят Меркель в идиотское положение, похоронив попытки и.о. канцлера ФРГ добиться помощи Путина. На это и расчет? Интересно, как старшие товарищи по ЕС будут урезонивать польское начальство, напавшее на «след» российской авиакомпании», – написал Сутырин в своем телеграм-канале.

Меркель дважды звонила Путину за последние дни и просила повлиять на «режим в Минске», чтобы тот перестал использовать мигрантов как инструмент давления на ЕС. Российский президент предложил коллеге «наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском».

Характерно, что Меркель не поддалась на провокацию Блумберг и Польши, не став обвинять в кризисе Россию и грозить ей санкциями. Она предпочла возложить всю ответственность на Александра Лукашенко, сказав, что беженцы на границах Белоруссии и ЕС являются «жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей». При этом Меркель выразила солидарность с Польшей и сказала о необходимости защиты границы ЕС.

«Не будет никаких санкций против России из-за миграционного кейса Беларусь – Польша. Всё это хайп и влажные надежды киевских диванных аналитиков», – резюмировал политолог Марат Баширов.