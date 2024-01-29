Россия не поддержит санкции против КНДР за пуски ракет

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Соединенные Штаты последовательно нагнетают эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, существуют ли риски обострения ситуации в этой части планеты.

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«Все видят сейчас эти риски. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что американцы нагнетают ее. Посмотрим. На площадке ООН это пока не очень заметно, и эти вопросы не ставятся на повестку дня Совета Безопасности. Если только, пожалуй, в контексте ситуации на Корейском полуострове. Но общие глобальные вещи, касающиеся АТР, мы не затрагиваем», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

Достаточно расплывчато он ответил на вопрос, не беспокоят ли Россию участившиеся испытания ракет, которые проводит КНДР?

«Как и всех. Мы соответственно на это реагируем в рамках того инструментария, который у нас есть», – заявил дипломат.

По его словам, маловероятны новые санкции ООН против КНДР.

«Не думаю. Мы четко говорили, что санкционный инструментарий — это не вещь в себе. Он не должен использоваться чрезмерно, и он должен сопровождаться другими мерами, о которых наши коллеги зачастую забывают», – резюмировал Полянский.