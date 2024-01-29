Россия не поддержит санкции против КНДР за пуски ракет

Олег Кравцов.  
29.01.2024 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 677
 
Вооруженные силы, Дзен, КНДР, ООН, Политика, Россия


Соединенные Штаты последовательно нагнетают эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, существуют ли риски обострения ситуации в этой части планеты.

Соединенные Штаты последовательно нагнетают эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Все видят сейчас эти риски. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться. Очевидно, что американцы нагнетают ее. Посмотрим. На площадке ООН это пока не очень заметно, и эти вопросы не ставятся на повестку дня Совета Безопасности. Если только, пожалуй, в контексте ситуации на Корейском полуострове. Но общие глобальные вещи, касающиеся АТР, мы не затрагиваем», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

Достаточно расплывчато он ответил на вопрос, не беспокоят ли Россию участившиеся испытания ракет, которые проводит КНДР?

«Как и всех. Мы соответственно на это реагируем в рамках того инструментария, который у нас есть», – заявил дипломат.

По его словам, маловероятны новые санкции ООН против КНДР.

«Не думаю. Мы четко говорили, что санкционный инструментарий — это не вещь в себе. Он не должен использоваться чрезмерно, и он должен сопровождаться другими мерами, о которых наши коллеги зачастую забывают», – резюмировал Полянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть