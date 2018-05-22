Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Донбасс, Крым, Политика, Россия, США, Украина

Россия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым


Россия в переговорах с США не пойдет на уступки по Донбассу, поскольку Вашингтон, почувствовав слабость Москвы, может начать выдвигать претензии по поводу Крыма.

Об этом в «Независимой газете» пишет Александр Гущин, доцент Российского государственного гуманитарного университета.

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«Серьезные уступки в этом вопросе на односторонних началах могут привести только к усилению нажима и к тому, что горячие головы в американском руководстве, коих становится все больше, вновь повысят ставки и выкатят требования не только по Крыму (этот вопрос, судя по реакции мировых СМИ на постройку моста, вновь актуализировался), но и по переформатированию всей российской внешней политики», – отмечает автор.

Он прогнозирует, что конфликт на Украине продлится еще долго и будет тлеющим, поскольку США «не собираются отказываться от политики давления».

«США заинтересованы в продолжении медленного «сдавливания» России. Относясь к Украине как к своему форпосту и не желая отказываться от него, они фактически готовы на замороженный или тлеющий конфликт», – говорится в публикации.

«Инициативная выдержка России в игре вдолгую, вероятно, безальтернативна», – также отмечает автор.

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