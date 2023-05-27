Россия не пойдет на «заморозку», Одессу будут брать с севера, – прогноз из США

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Никакой заморозки конфликта на Украине не будет – Россия будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока не добьется своих целей. В дальнейшем бывшая УССР может быть окончательно разделена и прекратит свое существование.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США политолог Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мартьянова, соседи Украины могли бы успеть получить свой кусок, например, Польша – западные области, но для этого ей нужно было проводить менее антироссийскую политику.

«Если бы Дмитрий Анатольевич был каким-нибудь военкором, а это заместитель секретаря Совета безопасности России, бывший президент. И когда он говорит, де-факто признавая, Западная Украина – все, она не буде существовать как самостоятельная единица, поляки пускай забирают эту хрень собачью и пускай они мучаются, а они уже мучаются… Я говорил еще в прошлом году, что, если бы поляки вели себя более-менее дружественно по отношению к России, они бы уже сейчас это получили, и все было бы спокойно и нормально, договорились бы, по рукам ударили, и все. Но эти же дебилы, им надо показать своим гонором шляхты. И сейчас стоит вопрос, как будет Россия реагировать, если войдут силы НАТО? Теоретически могут они войти в Западную Украину? Могут, России Западная Украина не нужна совсем. Но в данной обстановке будет ли Россия реагировать? Конечно, будет. Скорее всего, там будет не один залп по расположению, кто бы там ни был… Спасибо Дмитрию Анатольевичу – вот уж никогда не думал, что буду благодарить Дмитрия Анатольевича Медведева от души – он четко сказал и Песков тоже передал, что никаких заморозок не будет. Все, не будет никаких заморозок, а будут достигаться цели СВО. Цели Специальной военной операции в трех сценариях Дмитрий Анатольевич Медведев артикулировал, он сказал, какой может быть сценарий – полнейшее уничтожение режима Украины и, возможно, самой Украины как такового государства. Это сценарий номер три», – напомнил Мартьянов.

Он уверяет, что США не пойдут на сухопутную операцию своими войсками для защиты Украины.

«У США нет ресурсов воевать общевойсковую войну такого масштаба. У них их никогда и не было. Потом, как они собираются их сюда доставлять – это отдельный разговор. Вопрос в том, что они смогут доставить пару дивизий – ну, хорошо, пускай доставляют, посмотрим, что произойдет. Опять – это война, которой США никогда не видели в своей истории, они не готовы к ней, у них нет специально подготовленных людей, которые могут понять, что это такое и как это воюется. А, учитывая нижайший профессиональный уровень, особенно нового поколения офицеров, которые заканчивали тот же «Вестпойнт» – это несерьезно, понимаете. Это действительно «пиджаки», – заявил Мартьянов.

Он верит в то, что вскоре в состав России вернутся новые регионы.

«Посмотрите внимательно на то, как брались в 44-м году Одесса и Николаев, на операции. Посмотрите карту и как это все происходило. Это происходило не поперек лиманов, а вдоль. И спускались как раз с севера. А что такое север? Да, это Харьков, Сумы, закрыли границу, а потом уже пошли на юг, так сказать. Ребята, это 44-й год, смотрим внимательно на эти карты – вот тот момент, когда надо извлекать уроки из Великой Отечественной войны», – заявил Мартьянов.