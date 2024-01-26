Россия не потерпит блокаду Калининграда – белорусский эксперт

Елена Острякова.  
26.01.2024 20:47
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Калининград, Общество, Политика, Россия


Сценарии натовских учений, предусматривающих блокаду Калининграда, могут в случае их реализации подтолкнуть Россию к военным действиям, которые положат начало третьей мировой войне.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил начальник учебно-методического отдела факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сценарии натовских учений, предусматривающих блокаду Калининграда, могут в случае их реализации подтолкнуть Россию к...

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«Если сегодня будет перерезан Сувалковский коридор, то Калининградская область – это полуэксклав. А военная история свидетельствует только об одном: если где-то блокируется эксклав, то государство, которому он принадлежит, тут же начинает военные действия. По-другому никогда не было.

А самое главное, резолюция ООН расценивает это как казус белли. Думаю, что в нездоровых головах западных политиков это вынашивается. Помните, как они изучали возможность блокирования Балтийского флота в Кронштадте», – напомнил Богодель.

Второй точкой, которая может эскалировать конфликт в Европе, он считает Приднестровье.

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