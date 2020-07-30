30.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Россия не позволит Лукашенко выдать ополченцев Украине


Россия считает всех задержанных позапрошлой ночью под Минском бойцов ЧВК своими гражданами и не позволит их выдачу Украине. Ранее сообщалось, что 14 из 33 задержанных воевали на Донбассе, официальный Киев уже потребовал от белорусских властей экстрадиции бывших ополченцев для уголовного преследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня на брифинге заявил, что Кремль считает всех задержанных своими гражданами и не признает украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Между тем, в белорусский МИД сегодня был вызван исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Минске Петр Врублевский.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», – говорится в сообщении МИД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть