Россия не позволит Лукашенко выдать ополченцев Украине

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Россия считает всех задержанных позапрошлой ночью под Минском бойцов ЧВК своими гражданами и не позволит их выдачу Украине. Ранее сообщалось, что 14 из 33 задержанных воевали на Донбассе, официальный Киев уже потребовал от белорусских властей экстрадиции бывших ополченцев для уголовного преследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня на брифинге заявил, что Кремль считает всех задержанных своими гражданами и не признает украинского гражданства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, в белорусский МИД сегодня был вызван исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Минске Петр Врублевский.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия украинского гражданства у некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», – говорится в сообщении МИД.