Россия не позволит существование у себя под боком фанатичного недогосударства

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Заморозка украинского конфликта и проведение линии разграничения по корейскому сценарию кажется здравой идеей, но не исчерпывает причины конфликта.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье приходит председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Для Запада линия разграничения означает прекращение огромных трат на войну, что, естественно, привлекательно, но существует масса доводов против. Основной из них — линия разграничения покажет предел влияния США, а, согласно доктрине гегемонии, Россия должна подчиняться Западу и никакие разграничения не возможны. Кроме того, на руках США и ЕС окажется большая часть Украины, с которой надо будет что-то делать. Если Запад и дальше будет растить из оставшейся Украины Анти-Россию, то война неминуемо вспыхнет вновь, и ее временное прекращение ничего не решит», – считает Медведчук.

При этом он не верит, что Запад сможет сделать из Украины витрину «свободного мира».

«Украинское экономическое чудо в западном варианте невозможно в принципе. Да, Запад накачал уже Украину деньгами и ресурсами для войны, но желаемого эффекта не достиг. Украина как таран для России, как средство для достижения контроля за ее ресурсами Запад вполне устраивает. Но как независимый конкурентоспособный экономический субъект Украина не устраивает Запад в принципе», – уверен политик.

По его словам, Украина не интересна ЕС даже в качестве сырьевого придатка, поскольку ее сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда европейских стран, а лес, полезные ископаемые все больше истощаются.

«Другое дело, что России, которой ресурсы и население Украины экономически подходят, это все отдавать не хочется, потому объективно Запад заинтересован не в восстановлении страны, а в ее уничтожении по принципу «Так не доставайся же ты никому». И в этом плане велики риски аварии на атомных станциях и другие экологические катастрофы. Авария на Каховской дамбе серьезно помогла снизить экспортный потенциал украинской сельхозпродукции. Скорее всего, это только начало», – прогнозирует автор.

Он убежден, что, исходя из интересов национальной безопасности, «Россия не может себе позволить иметь у себя под боком фанатичное недогосударство, живущее войной и ненавистью к россиянам».