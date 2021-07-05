Россия не позволяет США говорить с позиции силы – Коротич

Вашингтон хочет лишь раздавать указания Москве, а не видеть равного партнера, на что РФ никогда не согласится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, долгое время живший и преподававший в США.

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У него поинтересовались, почему нет серьезных подвижек после женевской встречи президентов России и США.

«Байден окружен огромным количеством людей, которые не дадут ему рыпнуться. А Путин и хотел бы изменений, но, понимаете, в чем дело, американцы хотят давать указания, а не вести переговоры. Им нужен кто-нибудь вроде Зеленского, кому можно давать указания, который указания исполняет. Путин никогда на это не пойдет, и никак из него не получится такого партнера. Никто, кроме Путина и Си Цзиньпина, пожалуй, сегодня с американцами не решается разговаривать приблизительно на равных», считает собеседник издания.

По его словам, российско-американские отношения всякий раз варьируются.

«Но они не могут быстро меняться. США не хотят в данный момент быть с нами на равных. Когда-то американцы с этим смирились, и с Советским Союзом они были на равных. Сейчас американцы никак не могут позволить себе присоединиться к тому, что в мире уже много говорят, что США уже не первая сила. Но сами американцы с этим не согласны. А мы не хотим, чтобы с нами говорили с позиции силы», – резюмировал Коротич.