Сейчас украинская ПВО испытывает сильный дефицит ракет, поэтому армия России будет уничтожать военные производства врага.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской ПВО ракет не хватает, и поэтому пытаются искать варианты за счёт NASAMS, IRIS-T, но эффективность этих систем, конечно, при работе по «Геранью» неплохая, но стоимость ракеты раз в 10 выше, чем стоимость одной «Герани». Поэтому это, в общем-то, не перспективное средство ПВО», – сказал Кнутов.

«Теперь, если мы ведем речь непосредственно о наших ударах – они продолжаются, и отказываться, я уверен, мы от них не будем. Почему? Потому что производство украинских дронов, как я сказал, это 30 тысяч беспилотников самолетного типа и три тысячи ракет, крылатых в первую очередь, ракет-дронов. Мы должны находить их производство, места, где их изготавливают либо собирают.

Украина сейчас наладила производство дронов из дерева, из пенопласта, то есть они дешевые», – подытожил эксперт.