Россия не применяла на Украине целый ряд не менее разрушительных, чем ядерное, вооружений

Россия, кроме ядерного оружия, не применяла на Украине еще целый ряд других, не менее разрушительных вооружений.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, сейчас речь о применении таких вооружений пока не идет, потому что идет торг между РФ и Западом о заморозке конфликта и путях выхода из ситуации.

«Когда у нас говорят про «оружие Судного дня», у нас говорят обычно про ядерное оружие. Причем и ядерное оружие бывает разной мощности, и, понятное дело, что вряд ли его будут применять, поскольку в нынешних условиях это может вызвать очень серьезную реакцию и это может серьезно ударить по самой России, это будет фактически казусом белли для того, чтобы вызвать серьезный ответный удар со стороны государств НАТО. Любое применение ядерного оружия против Украины вряд ли будет сдерживать в дальнейшем Запад от каких-то шагов радикальных по отношению к России. Но есть же целый ряд тех средств, которые не применялись еще, и которые не являются конвенционными. Вакуумное оружие, вакуумная бомба, которая по своей разрушительной силе мало чем уступает ядерному оружию – они не применялись, эти бомбы. Не применялся целый ряд других систем», – сказал эксперт.

«Понятное дело, что сейчас речь идет не о том, будут ли применены или не будут применены те или иные виды вооружения, а речь идет о том, будет ли в ближайший месяц ситуация идти по пути эскалации конфликта или же будет вестись разговор относительного того, чтобы каким-то образом идти по пути либо заморозки или поиска путей выхода из сложившейся ситуации. И, скорее всего, Россия будет вести эти переговоры с Западом. И, скорее всего, большинство жестов, которые будет Россия нести, будут направлены не в сторону Украины, а в сторону Запада. И даже сама возможность применения ядерного оружия – это не шантаж Украины, а шантаж Запада, потому что Западу придется отвечать», – заявил Бондаренко.