Россия не признает гипотетическую унию Польши с Украиной – и будет действовать

Глобальный Запад во главе с США заинтересован в продлении военных действий на территории Украины и поэтому будет втягивать в конфликт страны Восточной Европы.

Об этом в интервью радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения Запада противостояние нужно тянуть. Если его не тянуть, то контрнаступление, которое планируется, станет последним с той стороны. Поскольку ничего не останется, и подготовить уже не из чего. Поэтому им нужно добрасывать или уходить. Варианта два: запихнуть в противостояние восточную Европу, заставить их отправить туда экспедиционные корпуса, но не давать повода к переходу действий в третью мировую войну. Напасть должна не Россия, чтобы автоматически не включился пункт НАТО по коллективной безопасности. Должна быть ситуация, когда вводятся польские войска в Галицию и далее, по ним начинают стрелять, но это не территория Польши», – сказал Школьников.

По его мнению, из всей Восточной Европы реально готова воевать только Польша, потому что англосаксы удачно играют на их национальных амбициях и тяге к территориальной экспансии так называемых «восточных крессов». Именно поэтому последние дни так продвигается идея гипотетического союза Польши и Украины. Однако, считает геосратег, Россия этого объединения не признает.

«Поэтому когда мы говорим не союз, а уния. Если бы Европа, НАТО, США хотели бы как-то серьезно вмешаться в противостояние, они давно бы приняли Украину и в НАТО, и в ЕС. Но они этого не делают. А с какой стати России обращать внимание на то, что там придумали. Да вы хоть Лапландию, Атлантиду, Гондор и Великий эльфийский лес туда примите. Мы живем в мире реал политик, где любые заявления и бумаги имеют смысл только в том случае, когда вы можете применить силу и доказать, что ими нужно пользоваться. Но этого нет. России будет на это абсолютно наплевать. Она будет это все игнорировать. Вы можете объявить объединение, а мы не признаем этого», – сказал Школьников.